Пожар охватил жилой дом в США. Погибли 10 человек

Пожар вспыхнул в жилом доме в штате Пенсильвания (США). Происшествие унесло жизни 10 человек, среди которых трое детей.

Все произошло в Нескопеке. Огонь вспыхнул в двухэтажном жилом доме, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявлении полиции.

Самостоятельно выбраться из горящего дома смогли только трое взрослых. Остальные 10 человек, которые также находились в помещении, не смогли выйти из охваченного пламенем строения. Как указано в пресс-релизе правоохранителей, самому младшему из погибших было пять лет, старшему — 79.

Отмечается, что огонь полностью уничтожил жилой дом.

Что стало причиной пожара пока не известно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пожарные попали в ловушку возле трассы Нягань — Талинка, когда тушили горящий лес рядом с дорогой. Машина, на которой они передвигались, оказалась окружена огнем. Видеозапись с места происшествия разошлась по соцсетям. На кадрах видно, что люди прячут лица в попытке спастись от сильного дыма. В результате произошедшего никто не пострадал, спасателям удалось выбраться из огненной западни.