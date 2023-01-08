Мир 08 января 2023, 19:53 Пожар охватил торговый центр в пригороде Баку Крупный торговый центр «Садарак» загорелся в пригороде Баку РИА «Новости»

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Один из крупнейших торговых центров Азербайджана «Садарак» загорелся в пригороде Баку. Как сообщила пресс-служба МЧС республики, на место выехали силы Государственной службы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

По данным издания Azertag, к тушению пожара привлекли 20 единиц техники. На место прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

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Издание Trend со ссылкой на источники в экстренных службах уточнило, что спасатели вызвали к горящему торговому центру четыре машины скорой помощи.

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О причинах пожара, погибших или пострадавших официальной информации пока нет.