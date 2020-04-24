Пожар охватил Свято-Успенский монастырь в Одессе. Это поджог?

В Одессе загорелся Свято-Успенский мужской монастырь. В Одесской епархии заявили, что здание подожгли с трех сторон. Поэтому огонь быстро распространился.

Возгорание произошло в ночь на 24 апреля. Об этом сказано в публикации епархии в Facebook.

«Буквально 20 минут назад начался пожар в хозяйственном помещении — в строящемся коровнике», — говорится в размещенном на странице Одесской епархии видео.

Автор также озвучил предположительную версию случившегося. По его словам, монастырь подожгли с трех разных сторон.

Перед этим, уточнила «Газета.ru», возле обители произошел взрыв. Очевидцы уверяют, что заметили мужчину, который покидал место происшествия.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадал архимандрит Владимир: он сломал ногу на тушении пожара.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что информация о возгорании поступила в 00:40. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте спустя шесть минут.

В 02:45 пламя удалось локализовать, а в 03:41 — ликвидировать на площади в 480 «квадратов». Огонь уничтожил хозяйственное здание, дрова, сено и лакокрасочные материалы. Спасатели заявили, что не допустили распространения пожара на соседние постройки, а погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося уточняются.