Пожар охватил колледж в Одессе на площади 2000 «квадратов». Видео

По сообщению ведомства, пожар начался в 10:12 на третьем этаже шестиэтажного здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который находится в центре города. Сейчас в ликвидации возгорания участвует 65 спасателей и 16 единиц техники. Кроме того, там находятся бригады скорой помощи и правоохранительные органы.

Уточняется, что из здания эвакуировали более 40 человек. «Думская» сообщает, что 12 пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое или средней степени тяжести. По данным издания, их госпитализировали в различные больницы. По данным местных СМИ, одна из пострадавших скончалась в больнице.

Известно, что среди пострадавших есть дети.

Свидетели сообщают, что некоторые люди не смогли покинуть горящее здание и стали выпрыгивать из окон.