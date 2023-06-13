Мир 13 июня 2023, 05:24 Пожар начался в складском помещении в Харькове после взрывов РИА «Новости»

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Складское помещение в Харькове воспламенилось. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Складское помещение в Салтовском районе, где в результате взрыва произошел пожар», — написал градоначальник.

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Вышеуказанный район Харькова находится в восточной части города. Ночью в регионе прогремело две серии взрывов. После этого украинские СМИ заявили о пожаре на складе.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Характерные звуки раздались на левом берегу столицы Украины. Кроме того, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Более двух часов тревожный сигнал звучал в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

До этого появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Гражданам рекомендовали не выходить из безопасных мест.