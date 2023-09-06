Мир 06 сентября 2023, 03:43 Пожар начался в Одесской области после взрывов — СМИ «Зеркало недели»: в Одесской области начался пожар после взрывов Freepik

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В Одесской области начался сильный пожар после взрывов в регионе. Информацию об этом опубликовали в украинском издании «Зеркало недели».

«Сильный пожар вспыхнул в Одесской области», — сказано в сообщении.

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Ранее появились сообщения о взрывах в городе Рени Одесской области. В регионе объявили воздушную тревогу. По предварительной информации, взрывы звучали около двух часов. Потом стало известно о пожаре на территории области.

Военные объекты в порту Рени неоднократно были целями для российских воздушно-космических сил РФ. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, ВКС России 3 сентября ударили по украинским хранилищам топлива в этом месте. Он отметил, что цель удара удалось достигнуть.

Также 23 августа стало известно о пожаре на производственно-перегрузочном комплексе в Одесской области. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.