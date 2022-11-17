Важное 17 ноября 2022, 11:15 Пожар начался на предприятии в Днепропетровской области после взрыва СМИ сообщили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области после взрыва

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Пожар охватил промышленное предприятие в Днепропетровской области, он начался после взрыва. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на украинские СМИ.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко чуть ранее 17 ноября рассказал, что два объекта инфрастуктуры получили повреждения в результате обстрела. По предварительный информации, один человек пострадал. Тимошенко добавил, что спасатели ликвидируют последствия случившегося.

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СМИ написали об экстренных отключениях электричества. Результатам предыдущих атак стало повреждение линии электропередач.

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Ранее сообщалось, что в Днепропетровской и ряде других областей Украины прогремели взрывы. В частности, такая ситуация сложилась и в Одесской области. Губернатор Максима Марченко заявил, что массированный ракетный удар нанесли по инфраструктуре региона.