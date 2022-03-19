Пожар на заводе Первомайска после обстрела ВСУ сняли на видео

Пожар вспыхнул на электромеханическом заводе имени Карла Маркса в Первомайске, сообщили в Луганском информационном центре. Возгорание, по словам горожан, началось в результате обстрела города со стороны украинских силовиков.

«Горит первый цех завода имени Карла Маркса», — приводит Центр слова очевидцев.

В Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр» опубликовано видео с места событий. На кадрах видны клубы черного дыма.

В ночь на 19 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что трое мирных жителей в городе Ирмино погибли в результате артобстрела со стороны украинской армии. Еще двое человек получили ранения.

Политолог Марков ранее объяснил, что побег многих работников администраций населенных пунктов ЛНР связан с тем, что эти люди являются бандеровцами. В их числе оказались мэры, их заместители и руководители департаментов. По словам политолога, задачей этих людей было сделать какую-то власть, но также и «прессовать население».