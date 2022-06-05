Пожар на складе в Бангладеш унес жизни 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате пожара на складе Бангладеша. Об этом заявил начальник местной полиции Абул Калам Азад. Его слова процитировало издание AFP.

«На данный момент 15 человек погибли. Около 170 человек пострадали, в том числе не менее 40 пожарных и 10 полицейских», сообщил он.

Абул Калам Азад отметил, что пламя унесло жизни троих пожарных. Пожар вспыхнул примерно в полночь по местному времени. В переводе на московский часовой пояс это около 21:00.

Во время тушения пожара произошел сильный взрыв. Причина изначального возникновения огня веще не установлена. По данным властей, к утру воскресенья пожар был в значительной степени взят под контроль.

Загоревшийся склад в том числе использовали и для хранения контейнеров с химикатами. На предприятии работали примерно 600 человек. Склад располагался в 40 километрах от города Читтагонг.

Власти региона сообщили, что также на складе хранили одежду на крупную сумму. Эти товары предназначались для экспорта западным ретейлерам.