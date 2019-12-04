Пожар на российском траулере в порту Норвегии потушили

Рыболовецкое судно из России загорелось на причале в норвежском Ботсфьорде. Пожарным удалось справиться с огнем на траулере.

О том, что пламя потушили, сообщила полиция провинции Финнмарк в своем Twitter.

«Пожар потушен около 07:20 (время местное — прим. ред.)», — уточнили в правоохранительных органах.

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Информация о погибших и пострадавших не поступала. Название корабля тоже пока не известно. Находившихся на его борту людей эвакуировали.

По предварительным данным, возгорание началось на камбузе. К ликвидации огня привлекли Норвежскую прибрежную администрацию.