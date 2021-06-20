Пожар на оборонном заводе в Сербии потушили

Пожар на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак потушен. Об этом сообщил мэр города Милун Тодорович на своей странице в Facebook.

«Пожар локализован и потушен», — написал Тодорович. Он отметил, что самое главное, что после взрыва на фабрике нет человеческих жертв.

Накануне вечером под Чачаком произошел сильный взрыв, за ним последовало еще несколько поменьше. Над фабрикой «Слобода» появилось облако дыма. По данным СМИ, при взрыве два работника фабрики получили легкие травмы, один из них госпитализирован.

Милун Тодорович в связи со взрывом на заводе объявил эвакуацию из близлежащих улиц. Местом для эвакуации был назван городской стадион.

Серия взрывов произошла на складах с боеприпасами в Чачаке 4 июня. Всех сотрудников успели эвакуировать. После взрывов начался сильный пожар. К его тушению привлекли военные вертолеты. В компании «Слобода» позже заявили, что возгорание произошло в отдельной части фабрики, где хранятся элементы и готовая продукция боеприпасов малых калибров.