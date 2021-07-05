Пожар на месте взрыва в Каспийском море сняли на видео

Огонь продолжает распространяться на каменистом острове в Каспийском море после взрыва. Видео с места событий опубликовало МЧС Азербайджана на своей странице в YouTubе.

На снятых с вертолета кадрах видно, что очаг пламени находится в самой середине острова.

В пресс-службе ведомства напомнили, что после получения сообщения о возгорании сотрудники МЧС начали расследование. В ходе предварительной проверки они установили, что на объектах по добыче нефти и газа никаких чрезвычайных происшествий не произошло.

На острове в Каспийском море произошло извержение грязевого вулкана. Ситуация не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и для жизни людей.

В минувшее воскресенье, 4 июля, СМИ сообщили, что в Каспийском море загорелась газодобывающая платформа. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR опровергла это сообщение. Там отметили, что работа на всех промышленных объектах продолжается в штатном режиме.