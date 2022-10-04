Пожар на химзаводе в Узбекистане привел к взрыву | 360°

Мир 04 октября 2022, 08:53 Поделиться Telegram

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Viber Пожар на химзаводе в Узбекистане привел к взрыву Взрыв прогремел на горящем заводе по производству азотных удобрений в Узбекистане Telegram-канале областной администрации

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Взрыв в результате пожара произошел во вторник на территории АО «Максам-Чирчик» в Узбекистане. Об этом сообщили в Telegram-канале областной администрации — хокимията.

«Во вторник примерно в 08:30 в цехе синтеза пятого завода предприятия „Максам-Чирчик“ в Чирчике Ташкентской области произошел пожар, который привел к взрыву», — рассказали они.

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По данным пресс-службы МЧС Узбекистана, в настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Специалисты пытаются локализовать и устранить пожар. Одновременно с этим выясняются последствия происшествия. Текущая площадь пожара пока не уточняется.

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В сети появились кадры горящего завода. На них видно, как над территорией предприятия поднимаются большие клубы серого дыма.

В МЧС Узбекистана заявили, что ситуация уже взята под контроль.

Завод считается вторым по величине производителем азотных удобрений в Узбекистане. Продукция с предприятия поставляется в ряд стран. Среди них — Россия, ОАЭ, Иран и Турция.

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