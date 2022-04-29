Пожар и взрывы произошли на лакокрасочном заводе в Стамбуле

Пожар и несколько мощных взрывов произошли на лакокрасочном заводе в стамбульском районе Тузла. Издание Trt Haber со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщило о гибели трех рабочих. Еще девять человек получили ранения. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как над охваченным огнем зданием поднимается густой черный дым, после чего происходит взрыв.

О причинах возникновения пожара пока ничего не известно. Огонь перекинулся на лесной массив, расположенный неподалеку. Журналисты со ссылкой на очевидцев уточнили, что взрывов было несколько и они следовали один за другим.

Прибывшие на место пожарные локализовали пламя. В данный момент работа на месте продолжается. В районе возгорания густое задымления и ощущается резкий запах химикатов. Генеральная прокуратура Турции начала расследование причин происшествия.