«Пожалуйста, отпустите нас домой». Африканские студенты потребовали выпустить их из Сум

Африканские студенты вышли на улицы города Сумы, требуя дать им покинуть город. Молодых людей не могут вывезти с Украины.

«Пожалуйста, отпустите нас домой. Пожалуйста», — говорят студенты. Они подчеркнули, что в Сумах нет электричества, есть проблемы с другими коммуникациями, им хочется чувствовать себя в безопасности, но оставаясь в Сумах, это невозможно.

Сегодня ВС РФ после личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину с 10:00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

При этом мэр города Сумы Александр Лысенко, по сведениям Минобороны, начал угрожать мирным жителям. По данным начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, Лысенко заявил, что люди, которые попытаются через гуманитарные коридоры выйти в Россию, будут расстреляны, сообщил RT.

По его словам, информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.