Пожаловавшейся Путину петербурженке за два дня нашли работу и пообещали ремонт

Глава района Николай Цед в беседе с Беликовой узнал, что жительница ранее проходила курсы социального работника. Он предложил ей предложили работу в одном из местных медучреждений. Женщина будет доставлять медицинскую документацию на машине с водителем.

Помимо этого, работу предоставили ее 22-летнему сыну, который после армии тоже находится в поиске. Он станет водителем машины скорой помощи. Местные власти также вызвались помочь матери Беликовой в прохождении медобследования и предоставят ей путевку в санаторий. А в квартире сделают ремонт за счет местной администрации.

Ранее пресс-секретарь президента Песков не увидел никакой провокации в вопросе женщины. Он заявил, что с каждым случаем несправедливых выплат надо разбираться отдельно.