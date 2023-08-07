Мир 07 августа 2023, 09:12 Пожаловавшегося на русскую музыку в одесском кафе боевика ВСУ обматерили и выгнали Журналист Андриюк: бойца ВСУ выгнали из одесского кафе из-за жалоб на русскую музыку Unsplash

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Военнослужащего ВСУ выгнали из кафе в Белгороде-Днестровском Одесской области из-за его жалоб на русскую музыку. Об этом рассказал в соцсетях украинский журналист Константин Андриюк. Он опубликовал видео и протокол из полиции.

По данным РИА «Новости», боевик попросил выключить музыку, однако девушка-администратор «прямым текстом послала его» на три буквы, обозвала идиотом и провокатором и вместе со своими «друзьями-быками» выставила на улицу. При этом она по-русски заявила, что ее «учить не надо», сама она болгарка по национальности и не намерена выслушивать претензии по поводу языка.

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Ранее, 2 августа, стало известно, что в Верховной раде появился законопроект об ужесточении ответственности за прослушивание российской музыки в заведениях общепита, точках торговли и в целом сферы услуг. Авторы проекта считают, что русская музыка может вызвать «сепаратистские настроения» и даже каким-то образом ослабить Украину.