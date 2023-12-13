Мир 13 декабря 2023, 00:05 Пожал плечами. Зеленский ответил молчанием на вопрос о победе Украины без помощи США Зеленский промолчал в ответ на вопрос о победе Украины без помощи США РИА «Новости»

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Президент Владимир Зеленский ответил молчанием на вопрос о том, сможет ли Украина победить Россию без дополнительной поддержки США, рассказала журналистка пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс. Ее слова привел RT.

«Он ответил молчанием, слегка пожав плечами», — подчеркнула корреспондент.

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При этом президент Соединенных Штатов загадочно рассмеялся, услышав вопрос журналистки.

Украинский лидер в Вашингтоне встретился со своим американским коллегой, который сообщил, что подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Президент США добавил, что конгрессу предстоит согласовать дополнительное финансирование ВСУ.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты до конца 2023 года собираются направить украинским властям еще два пакета военной помощи. Затем финансовые возможности США будут исчерпаны.