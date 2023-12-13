13 декабря 2023, 00:05
Пожал плечами. Зеленский ответил молчанием на вопрос о победе Украины без помощи США
Зеленский промолчал в ответ на вопрос о победе Украины без помощи США
Президент Владимир Зеленский ответил молчанием на вопрос о том, сможет ли Украина победить Россию без дополнительной поддержки США, рассказала журналистка пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс. Ее слова привел RT.
«Он ответил молчанием, слегка пожав плечами», — подчеркнула корреспондент.
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При этом президент Соединенных Штатов загадочно рассмеялся, услышав вопрос журналистки.
Украинский лидер в Вашингтоне встретился со своим американским коллегой, который сообщил, что подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Президент США добавил, что конгрессу предстоит согласовать дополнительное финансирование ВСУ.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты до конца 2023 года собираются направить украинским властям еще два пакета военной помощи. Затем финансовые возможности США будут исчерпаны.
США
Владимир Зеленский
Украина
Джо Байден
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