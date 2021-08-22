Поздравление США с Днем независимости Украины назвали позором в Раде

Работники посольства Соединенных Штатов в Киеве выложили в Сеть видео с собственным исполнением песни «Мой друг» группы Kozak System. Так они решили поздравить Украину с 30-летием независимости. Это возмутило депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. На своей странице в Facebook он назвал американское поздравление позором.

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали — за 20 лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному „Талибану“* спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор!», — написал Рабинович.

В День независимости Украины, 24 августа, состоится масштабный военный парад. Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае рассказал, что на праздник в Киев приедут президенты, главы правительств и церквей и министры иностранных дел из 30 стран.

Накануне в столицу Украины в преддверии Дня независимости прилетел константинопольский патриарх Варфоломей. Зеленский встретился с ним в здании Рады. Около парламента собрались верующие, которые выступили против приезда Варфоломея на Украину. Они пришли с плакатами, на которых написали, что константинопольский патриарх принес в страну раздор, поэтому заслуживает анафему.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.