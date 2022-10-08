Поздравление Путину появилось на высотке Trump Tower в Майами | 360°

Мир 08 октября 2022, 08:42 Поделиться Telegram

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Viber Поздравление Путину появилось на высотке Trump Tower в Майами Видео с поздравлением Путину на одной из высоток Trump Tower появилось в соцсетях

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Поздравление президента России Владимира Путина с 70-летием спроецировали на одну из высоток Trump Tower в Майами. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — гласит спроецированная надпись.

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Фото и видео, на которых это показано, распространились в социальных сетях.

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Президент России Владимир Путин 7 октября отпраздновал свой 70-летний юбилей. Его поздравили руководители Армении, Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР. Глава государства также провел в Константиновском дворце Санкт-Петербурга неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств.

Американские журналисты попросили президента Джо Байдена поговорить о его российском коллеге Путине, чем обратили своего лидера в бегство. Глава США тут же убежал от репортеров и скрылся в ожидавшем его вертолете. Его бегство попало на видео.

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