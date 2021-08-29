Японский журналист восхитился Владивостоком и позавидовал его жителям

Японский путешественник и журналист Масато Накамура назвал российский Владивосток сокровищем и признался городу в любви. Статью о Дальнем Востоке он опубликовал в издании Forbes Japan.

Накамура отметил, что с момента распада СССР инфраструктура в России радикально поменялась. Автор написал, что японцы до сих пор живут устаревшими представлениями о Владивостоке, хотя в этом они совершенно не правы. Город разительно преобразился, стал настоящей жемчужиной своего региона. В этом японец увидел в том числе и заслугу молодежи.

«Молодое поколение внесло очень существенные изменения в культуру и весь образ жизни города. Владивосток — это европейский город рядом с Японией», — заметил путешественник.

Восхитила японского журналиста и красота природы на Дальнем Востоке. Он отметил, насколько у побережья чистая прозрачная вода, насколько комфортными можно назвать пляжи. По словам Накамуры, в Японии около моря всегда огромное количество людей, это напоминает общественную баню и инфраструктура просто не выдерживает такого напора. В целом журналист отметил, что Владивосток вызвал у него «хорошую зависть».

В этом году иностранных журналистов вновь восхитил праздник для выпускников «Алые паруса», который традиционно проходит в Петербурге. Восторженные отзывы о масштабах и красоте мероприятия опубликовали ведущие мировые издания.