Мир 04 января 2024, 14:09 Повысить ставки. США призвали нанести удар по Ирану Экс-главком НАТО Ставридис призвал США повысить ставки и ударить по Ирану РИА «Новости»

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США необходимо поднять ставку и атаковать военные объекты в Иране. Об этом в материале для агентства Bloomberg написал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его словам, американская сторона уже предприняла меры против йеменских хуситов, однако они не прекратили атаки. Теперь США нужно поднять ставки и нанести удар по целям в Иране.

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«Мне кажется, что американской администрации придется ответить хуситам более агрессивно. Это означает, что преследование иранских прокси-сил приведет к эскалации напряженности», — отметил бывший главком европейских сил НАТО.

Ставридис также предположил, что в этом случае конфликт распространится на всю территорию Ближнего Востока.

«Нужно официально заявить Ирану о вероятности ударов по его территории, после чего проводить нарастающие атаки. Одними из первых объектов стали бы морские платформы в Аравийском море и Персидском заливе», — добавил он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призывал военное руководство страны отказаться от прямой конфронтации с США. Об этом он заявил после теракта на кладбище в Кермане, где погибли 95 человек.