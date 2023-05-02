Мир 02 мая 2023, 06:19 Повышенный спрос заставит Израиль возобновить программу экстренной репатриации РБК: Израиль может возобновить экстренную репатриацию из России из-за роста числа желающих Pxhere

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Центры экстренной репатриации для россиян, белорусов и украинцев возобновят работу, если увеличится число желающих получить статус репатриантов в ускоренном порядке. Их закрыли из-за большого наплыва переехавших за последний год, сообщили РБК в министерстве алии и интеграции.

Специальные центры запустили в начале 2022 года. В них граждане России, Белоруссии и Украины могли получить статус репатрианта в ускоренном порядке благодаря процедуре комплексного обслуживания «one-stop shop», когда не нужно получать визу. В министерстве объяснили, что их работу приостановили, во-первых, из-за слишком большого числа приехавших за последний год, во-вторых, из-за резкого сокращения заявившихся на получение статуса.

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Все приехавшие в Израиль до 15 апреля и не успевшие оформить статус репатриантов, с 15 июня смогут сделать это через управление регистрации населения и организацию «Натив». Украинцы продолжат получать разрешение по упрощенной процедуре, россияне и белорусы — только при особых гуманитарных обстоятельствах.

В Израиль по итогам 2022 года репатриировалось рекордное за 23 года число желающих — 70 тысяч человек, сообщило Еврейское агентство «Сохнут». Из них 37 тысяч — граждане России, 15 тысяч — Украины.