Повышением цен на удобрения обеспокоились во Франции

Подорожание азотных удобрений может привести к серьезным последствиям для сельского хозяйства во Франции. Об этом заявил депутат французского Национального собрания Пьер Ватен, написал RT.

Парламентарий отметил, что на стоимость удобрений повлияли в том числе антироссийские санкции. Франции приходится импортировать азотные удобрения, так как ее собственное производство позволяет обеспечить только треть объемов.

«Европейские производители азотных растворов зависят от этого газа и поэтому сократили свое производство», — сказал политик.

Последствия дефицита могут привести к изменениям посева, сокращению объемов производства, снижению качества растений.

Политик предложил временно приостановить налоги на импорт веществ из Тринидада и Тобаго, а также из США. Таким образом, на его взгляд, страна сможет «компенсировать зависимость от российских удобрений».