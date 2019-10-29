«Повышение» Зеленского до президента России в мире Трампа объяснили стрессом

Трамп по ошибке назвал Зеленского президентом России. Он оговорился, когда давал комментарий по поводу расследования дела об импичменте. Доктор политических наук Дэниел Уорнер уверен — это признак сильного стресса.

В ходе разговора о расшифровке телефонной беседы с президентом Украины Трамп заявил, что его противники тщетно пытаются раздуть скандал. Видимо, американский лидер так сильно хотел доказать, что никакого давления на Зеленского он не оказывал, что разволновался и запутался. Пытался сказать, что президент Украины подтвердил отсутствие давления со стороны США, а в итоге сказал, что это сделал «новый российский президент».

Стенограмму разговора Зеленского и Трампа по-настоящему неловко читать Подробнее

Ошибку Трампа подметил американский журналист Дэниел Дэйл в Twitter.

«Трамп назвал Зеленского президентом Украины, а чуть позже в беседе с журналистами назвал его „российским — как вы знаете, новым российским президентом“», — написал он.

А некий Барри Томас Голдберг поделился видеороликом этого момента. Пользователи Twitter не остались равнодушными. Один из них саркастично подметил, что такую ошибку очень легко совершить.

«Легко ошибиться. Я тоже невольно назвал королеву Англии королем Франции», — гласит твит.

И пока в социальной сети все упражняются в остроумии, доктор политических наук Дэниел Уорнер заявил «360», что ситуация отлично показывает, в каком стрессе находится Дональд Трамп. Связано это с делом об импичменте.

В четверг Палата представителей США проголосует по резолюции, которая формализует процесс импичмента президента США. В нем примут участие все ее члены. По словам эксперта, несмотря на то, что в Палате есть республиканцы, результат будет положительным. То, что процедура станет официальной, пугает Трампа.

Его комментарий — это простая ошибка. И показатель того, какое давление он испытывает. Трамп не пытался привлечь к себе внимание Дэниел Уорнер доктор политических наук .

Собеседник «360» также подмечает, что убийство аль-Багдади выпало на интересное время — аккурат перед голосованием. Впрочем, Трампу это сейчас не поможет. Эксперт полагает, что в ходе дела об импичменте будет появляться все больше новой информации, которая навредит президенту. И, скорее всего, он сам не знает, что ему делать.

Стоит отметить, что за всю историю США только два президента были представлены к импичменту Палатой представителей. В обоих случаях их оправдал Сенат. Трампа скорее всего ждет такая же судьба. «Сенат не позволит снять его с должности и убрать из офиса», — считает политолог Уорнер.