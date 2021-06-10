«Повышение ставок». Политолог объяснил резкие заявления Байдена в адрес России

Заявление американского президента Джо Байдена о серьезных последствиях для России, если она будет заниматься «вредной деятельностью», сделано для повышения ставок перед саммитом с Владимиром Путиным. Обе страны еще не раз дадут острые комментарии в преддверии встречи. Такое мнение в разговоре с «360» высказала политолог Наталия Елисеева.

«Все такие заявления делаются в преддверии предстоящих переговоров между президентами России и США. Мы сейчас наблюдаем повышение ставок. Потому что что со стороны администрации президента США, что со стороны России высказываются различные заявления. Они говорят о том, что переговоры пройдут довольно в жестком формате, возможно, никакие договоренности достигнуты не будут. Ни одна сторона, скажем так, к компромиссу не готова. Сейчас, по сути, идет эскалация конфликта, пиковая точка которого должна произойти именно на переговорах на следующей неделе», — считает Елисеева.

Она высказала мнение, что подобные заявления только начинают звучать в преддверии саммита. До 16 июня их будет сделано предостаточно с обеих сторон.

«Никаких компромиссов, никаких уступок со стороны США не будет. Россия высказала свою позицию ранее: мы уступать тоже не собираемся», — отметила политолог.

Байден во время выступления на американской базе в Великобритании заявил, что обе нации ответственны за стратегическую стабильность. По его словам, Штаты не ищут конфликта с РФ. Однако США в случае необходимости ответят на «вредоносные действия» российского правительства.

Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве. Главы государств встретятся на вилле Ла Гранж.