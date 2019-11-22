Повышение радиации заметили в Южно-Китайском море. Но угрозы нет

В Южно-Китайском море резко повысился радиационный фон из-за непонятного инцидента, но угрозы жителям России нет.

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды в Южно-Китайском море, зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территория», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на данный момент угрозы негативного воздействия на население России нет. В ведомстве пообещали держать ситуацию на контроле.

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РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ пишет, что житель острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью «урановый топливный стержень» вечером в понедельник. Из-за этой находки губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Военные провели замеры радиации, но повышения не обнаружили.

Между тем СМИ со ссылкой на источники пишут, что в Южно-Китайском море произошел взрыв под водой. Так, Hal Turner Radio Show утверждает, что неизвестный объект взорвался на глубине 50 метров. Мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.