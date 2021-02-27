Пентагон повысил уровень угрозы военнослужащим США в Ираке на опасениях ответного удара после налета американских ВВС на объекты проиранских групп в Сирии. Это стандартная мера предосторожности, она может сохраняться несколько дней.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника. Речь идет о солдатах, участвующих в международной операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») в Ираке и Сирии против террористов. С 18:30 до 5:00 по местному времени на базе будут разрешены только необходимые для выполнения миссии передвижения. Защитное снаряжение потребуется всем, кто находится за пределами укрепленных зданий.

Решение о боевой готовности было принято также компанией Sallyport Global, выполняющей государственные контракты США на авиабазе Балад. В минувшие выходные она подверглась ракетному обстрелу, один человек был ранен.

В феврале было совершено три серьезных нападения на граждан США. Они были, предположительно, совершены шиитскими ополченцами, которых поддерживает Иран. В ответ на эти действия американские ВВС по приказу президента США Джозефа Байдена совершили ограниченные авиаудары в Восточной Сирии. Было сброшено семь бомб с лазерным наведением.