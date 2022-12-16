Эксклюзив 16 декабря 2022, 16:40 Дефицит нефти заставит цену подняться за 100 долларов за баррель Аналитик Юшков: 100 долларов за баррель — лишь один из прогнозов по продаже ресурса РИА «Новости»

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Евросоюз, G7 и Австралия 5 декабря договорились о введении ограничения цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Некоторые аналитики предрекли установление цены на энергоресурс в 100 долларов за баррель. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «360», от каких критериев пляшет цена на нефть на мировом рынке.

Он отметил, что 100 долларов за баррель — это лишь один из прогнозов по продаже ресурса. Эту планку предрекли исходя из того, что мир и дальше будет наращивать потребление нефти, а новые месторождения никто пока найти не может. По словам эксперта, даже страны ОПЕК+ имеют ограниченный потенциал увеличения объемов производства.

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«Например, до ноябрьского понижения объемов производства в рамках ОПЕК+ там квоту понизили на два миллиона баррелей, вот к тому моменту, как было принято это решение, фактически 80% участников соглашения ОПЕК+ не выбирали свою квоту. То есть можно было добывать больше, но они просто не могли», — сказал он.

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Юшков пояснил, что масштабные инвестиции в новые проекты, связанные с нефтью, в последние годы никто не делал. По его мнению, эта ситуация связана с США и странами Европы. Именно они запугивали мир своими предположениями о том, что скоро нефть никому не будет нужна. Они объясняли это тем, что все пересядут на электромобили, поэтому не стоит вкладывать деньги в новые проекты.

И конечно, компании этого боялись, что если будет сокращение объемов потребления нефти, соответственно, цены будут низкими на нее, потому что все будут конкурировать между собой. И если ты сейчас вложишь десятки миллиардов долларов в новые проекты, то ты потом просто их не сможешь вернуть. Свои инвестиции не окупишь. И не вкладывали действительно годами, потом еще и коронавирус был, когда вообще никто ничего не вкладывал в нефтяную отрасль Игорь Юшков. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Старые месторождения истощаются

Сейчас, по его словам, потребление нефти растет, а старые месторождения истощаются. Из-за этого возникает дефицит сырья. Но есть и противоположная тенденция, отметил Юшков. Он пояснил, что многие боятся наступления глобальной рецессии в 2023 году.

«Потому что в 2022 году у всех огромная инфляция из-за того, что как раз энергоресурсы дорогие. И все страны борются с инфляцией одинаково. Центральные банки повышают ставки. То есть кредиты становятся дорогими, денежная масса зажимается. В общем, кредит никто не берет, соответственно, не развивается промышленное производство. А значит, меньше надо товаров привозить и меньше надо нефти. То есть топлива меньше нужно. И спрос на нефть в результате рецессии обычно падает. Значит, цена на нее тоже будет снижаться», — высказался он.

Сейчас все наблюдают, какая из этих тенденций победит. Либо дефицит усугубится, и тогда цены уйдут за 100 долларов за баррель. Либо глобальная экономика упадет в рецессию, и нефти нужно будет меньше. Тогда цена может снизиться до 50-60 долларов, добавил эксперт.

Он заверил, что в основном сейчас все ориентируются на Китай. Если страна снимет все ковидные ограничения, люди будут чаще передвигаться, а товары будут поставлять в другие страны активнее, то за счет этого в мире увеличится потребление нефти, заключил Юшков.