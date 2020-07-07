Повторный карантин ввели в австралийском Мельбурне
Правительство Австралии решило ввести повторный карантин в городе Мельбурн из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьера штата Виктория Дэна Эндрюса.
По данным портала «Русская планета», в городе зафиксирована новая вспышка инфекции. Местным жителям запрещено выходить из дома без веских причин в ближайшие шесть недель, также перекрыты границы с соседними штатами.
«Пока не будет вакцины, лекарства или способа лечения, не будет „нормальной жизни“», — заключил премьер.