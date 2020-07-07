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    07 июля 2020, 14:59

    Повторный карантин ввели в австралийском Мельбурне

    Дарья Морозова

    Правительство Австралии решило ввести повторный карантин в городе Мельбурн из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на премьера штата Виктория Дэна Эндрюса.

    По данным портала «Русская планета», в городе зафиксирована новая вспышка инфекции. Местным жителям запрещено выходить из дома без веских причин в ближайшие шесть недель, также перекрыты границы с соседними штатами.

    «Пока не будет вакцины, лекарства или способа лечения, не будет „нормальной жизни“», — заключил премьер.