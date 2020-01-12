Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта

«22 марта решено назначить выборы. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — заявил руководитель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Сегодня в ведомстве прошло заседании, где рассматривали решение кассационной коллегии Верховного суда об отмене результатов президентских выборов республики, которые прошли в сентябре прошлого года.

С иском обратился лидер партии Амцахара» Алхас Квициния, который во втором туре голосования незначительно уступил по количеству голосов действующему президенту страны Раулю Хаджимбе.

В минувший четверг, в столице республики Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиционных партий. Они оккупировали администрацию президента и потребовали от парламента взять власть и назначить новые выборы лидера страны. В администрации президента назвали это попыткой государственного переворота.

Как напомнила «Газета.ru», народные избранники большинством голосов приняли решение о добровольной отставке президента страны Рауля Хаджимбы. Тогда же кассационная коллегия Верховного суда приняла решения о признании результатов выборов второго тура ничтожными.

Противники действующей власти Абхазии заявили, что намерены выставить в качестве своего кандидата на предстоящих выборах лидера Блока оппозиционных сил, депутата Аслана Бжанию.

Бывший вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что действующий президент пойдет на выборы в качестве кандидата, если они будут назначены. При этом он отметил, что Рауль Хаджимба намерен оспорить решение Верховного суда о признании недействительными итоги выборов.