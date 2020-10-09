Повторные парламентские выборы в Киргизии назначат до 6 ноября

Центральная избирательная комиссия Киргизии в течение месяца назначит дату проведение повторных выборов в парламент. Также ЦИК предложил снизить избирательный порог.

Из-за того, что результаты прошедших выборов были признаны недействительными, ЦИК обязан назначить до 6 ноября дату новых выборов, сообщает РИА «Новости».

«Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Кроме того, председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова предложила снизить избирательный порог перед повторными выборами. Предположительно, это будет 2 или 3%. Члены ЦИК идею поддержали и отправили на ознакомление в законодательный орган, передает ТАСС. По словам главы комиссии, это нужно для того, чтобы «не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп».

ЦИК также принял меры против трех больших партий партий: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Теперь отменена регистрация их списков, а все поступившие жалобы направлены в прокуратуру. Информация об этом появилась на сайте 24.kg.