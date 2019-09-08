Повторное землетрясение произошло в Китае

Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в юго-западной китайской провинции Сычуань. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Повторные подземные толчки были зафиксированы в 20 километрах от эпицентра предыдущего землетрясения в 10:36 по местному времени (05:36 по Москве). Об этом сообщил СNЕВ со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Ранее сообщалось о землетрясении, которое произошло 8 сентября, в 06:42 по местному времени (01:42 по Москве) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян (провинция Сычуань).

Подземные толчки ощущались в нескольких уездах. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным правительства округа, один человек погиб, 29 человек пострадавших. Имеются многочисленные разрушения: полностью рухнули 17 зданий, у 215 построек есть повреждения.

Разрушения произошли в сельской местности, где постройки достаточно ветхие и неустойчивые к землетрясениям. Под завалами могут находиться люди, так как сейсмоактивность началась ранним утром, когда все спали.