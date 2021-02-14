Повторное землетрясение произошло в японской Фукусиме

Афтершок мощного землетрясения, которое накануне произошло в Японии, зафиксировали в префектуре Фукусима. Магнитуда повторного землетрясения составила 5,2, сообщило национальное метеорологическое агентство страны.

Информации о пострадавших либо разрушениях в результате толчков не поступало. Угроза цунами, о которой было объявлено метеорологической службой, в итоге не подтвердилась.

Подземные толчки зафиксировали днем в воскресенье в префектурах Фукусима и Мияги. В субботу там же на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Очаг залегал на глубине около 60 километров, максимальная сила толчков превысила шесть баллов по семибалльной шкале. Толчки ощущались и в столичном Токио, их сила составила около четырех баллов, сообщило РИА «Новости». В результате землетрясения в Японии пострадало более 100 человек.

Японский телеканал NHK ранее сообщил, что в результате землетрясения расплескалась вода из бассейнов для хранения отработавшего топлива на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».