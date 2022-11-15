Эксклюзив 15 ноября 2022, 12:44 «Повторяет за Германией». Эксперт — о решении Польши национализировать часть газопровода России Энергетик Фролов: идею национализировать часть трубопровода России Польша подглядела у ФРГ РИА «Новости»

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Решение Польши выкупить долю «Газпрома» в газопроводе Ямал — Европа — это очередной контрконструктивный шаг, обусловленный политикой. Об этом «360» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Польша хочет выкупить свой участок трубы газопровода Ямал — Европа протяженность чуть менее 700 километров. Владельцем этого участка является компания EuRoPol GAZ, 48% которой принадлежат «Газпрому». Именно эти проценты поляки и хотят выкупить. Правительство эту идею одобрило, тем самым фактически начав национализацию компании EuRoPol GAZ.

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«Проблема с газопроводом Ямал — Европа заключается в том, что „Газпром“ не имеет права из-за встречных санкций, введенных российской федерацией, перечислять деньги компании-оператору. Не надо путать собственника — это EuRoPol GAZ и компанию-оператора — это Gaz-System», — объяснил Фролов.

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Он напомнил, что в Европе звучат часто упреки в «коварстве» России, что мало или вообще не прокачивает газ по имеющимся трубопроводам. Но это только эмоции на публику с их стороны — на самом же деле все из-за действий ответных санкций России.

«Как позиция немецкой стороны, которая является принимающей в данном случае, так как Ямал — Европа идет в Германию, так и позиция польской стороны выглядят предельно контрпродуктивно. Вместо того, чтобы начать переговоры по снижению санкционного давления, которое вызвало снижение поставок хотя бы по „Ямал-Европе“ <…> и Германия, и Польша делают сейчас все, чтобы эти поставки не возобновились вообще никогда, максимально наращивая градус конфронтации», — заявил эксперт.

Фролов отметил, что принудительная национализация этого участка более чем ожидаемый шаг. Польша просто запоздало повторяет все за Германией, которая сейчас фактически завершает принудительную национализацию имущество компании «Газпром», которое располагается на территории этой страны.

«Градус противостояния нарастает. Живем мы в интересное время, и, боюсь, оно станет еще интереснее», — резюмировал энергетик.

Накануне Польша сообщила о скором изъятии акций «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ. Это решение принял министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда после просьбы со стороны по местного Агентства внутренней безопасности.