Мир 11 января 2024, 23:59 «Повторит судьбу Чаушеску». Зеленского предупредили о грядущем перевороте Экс-разведчик ВС США Риттер предупредил Зеленского о грядущем перевороте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мятеж со стороны военных угрожает украинскому президенту в ближайшие месяцы. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Риттер отметил, что Украину уже можно считать побежденным государством: страна находится на грани не только военной, но и политической катастрофы из-за непопулярных решений правительства Владимира Зеленского.

Реклама

Эксперт предположил, что уже в январе или феврале страну может захлестнуть военный переворот, вызванный неудачами на поле боя и новым законом о мобилизации.

«Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску», — констатировал Риттер, напомнивший о свергнутом румынском диктаторе.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что в ответ на большое число контрактников в ВС России Украине пришлось ужесточать меры мобилизации.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин предположил, что в стране может появиться временное правительство из мужчин, которые сбежали от призыва. Новые власти должны свергнуть нынешний режим и согласиться на мирный договор с Россией.