Мир 08 февраля 2023, 23:47 Повторение украинского сценария сочли возможным в Азии Генсек НАТО Столтенберг: Китай наращивает вооружение и угрожает Тайваню freepik

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Конфликт по украинскому сценарию может повториться в Азии, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Китай наращивает вооружение, изучает уроки украинского конфликта и «угрожает Тайваню», заявил генсек на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Фрагмент его выступления привел ТАСС.

«Китай внимательно следит за уроками [конфликта на Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности без всякой транспарентности», — заявил Столтенберг.

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По мнению генсека, Китай планирует установить контроль над Южно-Китайским морем и «угрожает Тайваню».

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Соединенные Штаты затеяли антикитайскую кампанию, скандал с аэростатом — часть этой войны. Российский политолог Александр Перенджиев считает, США «раскрутили» сандал на пустом месте — угроза США от китайского метеозонда сравнима с угрозой от воздушного змея.