Мир 18 февраля 2023, 09:36 Повторение похожих на подрыв «Северных потоков» диверсий допустили в Китае Китайский дипломат Ван И предупредил ФРГ о рисках аналогов подрыва «Северных потоков» РИА «Новости»

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Затянувшийся конфликт на Украине рискует послужить поводом повторения диверсий наподобие взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил член Политбюро, глава комитета по иностранным делам КНР Ван И, сообщило агентство Xinhua.

«Мы прекрасно понимаем обеспокоенность властей ФРГ из-за украинского кризиса. Чем дольше он затянется, тем выше вероятность повторения диверсий, аналогичных взрывам на „Северных потоках“. Европа понесет еще более сильный ущерб», — отметил он.

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Ван И заверил немецкую коллегу, что Китай делает все необходимое, чтобы конфликт на Украине разрешился мирными переговорами.

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«КНР со своей стороны прилагает серьезные усилия ради продвижения мирных переговоров и примирения конфликтующих сторон. Мы не откажемся от этого, какой бы тяжелой ситуация ни была», — добавил дипломат.

Представитель Китая подчеркнул, что страна готова сотрудничать с европейскими государствами для скорейшего завершения боевых действий.

Ранее МИД КНР заметил, что США отказались воспринимать отчет журналиста Сеймура Херша о своей причастности к терактам на «Северных потоках».