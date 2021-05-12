Повторение катастрофы на АЭС в Чернобыле назвали невозможным

Ученый Нил Хайятт заявил, что в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС продолжается реакция деления в топливосодержащих материалах. Но такая активность не может привести к катастрофе, аналогичной взрыву 1986 года, полагает заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

«Сейчас катастрофа 1986 года повториться не может. На данный момент ситуация не критичная и не аварийная. Однако для более точного прогноза необходимо мониторить уровень нейтронов», — сказал Шуршаков в интервью газете «Известия».

Он пояснил, что более точно определить степень опасности можно, если сравнить текущие показатели с теми, которые были в течение последних месяцев. При этом заведующий лабораторией призвал обеспечить новые меры безопасности на АЭС.

Наблюдения ученого Хайятта опубликовал ранее журнал Science. По словам специалиста, в разрушенном четвертом энергоблоке якобы снова зафиксировали реакции деления в топливосодержащих материалах. Этот процесс сравнили с тлением углей в мангале. Работники Чернобыльской АЭС уже опровергли слухи о риске появления самоподдерживающейся цепной реакции. Они подчеркнули, что энергоблок находится под защитным куполом.