Мир 11 июля 2023, 23:07 «Повсюду мертвые люди». Иностранный наемник рассказал об ужасах украинского контрнаступа Sky News: ирландский наемник в Киеве назвал контрнаступление ВСУ ужасом РИА «Новости»

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Участвующий в боях на стороне киевского режима ирландский наемник Рис Бирн назвал украинское контрнаступление ужасом и хаосом. Об этом он рассказал и интервью телеканал Sky News.

«На нулевой линии — это ужас. Это ужас… Это бойня… Повсюду мертвые люди», — сказал он.

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Самой большой проблемой Бирн назвал перешагивание трупов в окопах, которые «там остались от предыдущих людей, которые вошли туда». Он рассказал, что у подразделения из 40 человек, среди которых были украинцы, американцы и британцы, не было прикрытия с воздуха. По его словам, во время боя несколько танков ВСУ даже покинули свои позиции. Кроме того, столкнувшись с огнем российских танков, наемники звали на помощь.

«Среди этого хаоса спасение появилось в виде украинского пикапа», — добавил Бирн.

Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье Newsweek заявили, что из-за провального контрнаступления Украина может потерять Харьков и Одессу. При этом, если НАТО введут войска на территорию страны, это может привести к третьей мировой войне, заверили они.