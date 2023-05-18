Мир 18 мая 2023, 22:53 Поврежденный на Украине ЗРК Patriot починили и вернули к работе — Пентагон Пентагон: на Украине починили поврежденный ударом «Кинжала» ЗРК Patriot U.S. Department of Defense

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На Украине починили поврежденный российским «Кинжалом» зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе», — сообщила журналистам Сингх.

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Соединенные Штаты предоставили Киеву «некоторую помощь» в ремонте ЗРК, добавила представитель Пентагона, при этом она не уточнила, в чем именно эта помощь заключалась.

Ранее США признали, что одну из двух систем ПВО в Киеве повредила российская ракета. Штаты оценили ущерб и пообещали отремонтировать поврежденный ЗРК.

Зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США передали Украине, недостаточно мобильны и легки в обнаружении. Последнее время они стали частой мишенью для российских ракет, на это указал американский журналист. Местоположение ЗРК легко установить из-за мощной электромагнитной сигнатуры, а для перемещения Patriot требуется время.