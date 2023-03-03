Мир 03 марта 2023, 18:12 Поврежденные нитки «Северных потоков» законсервируют — СМИ Reuters: поврежденные нитки «Северных потоков» закроют из-за отсутствия планов по ремонту Kustbevakningen

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В результате взрывов на «Северных потоках» повреждены три из четырех ниток газопроводов. Их закроют и законсервируют, так как сейчас нет никаких планов по их ремонту, сообщило агентство Reuters.

«Российские подводные газопроводы „Северный поток“ будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы», — сообщил источник издания.

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По словам других собеседников агентства, несмотря на отсутствие планов по ремонту трубопроводов, их хотя бы законсервируют для возможного возобновления работы в перспективе.

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Еще один источник издания подтвердил, что стороны, заинтересованные в газопроводах, рассматривают возможность их консервации. Предположительно, это будет герметизация мест разрыва и нанесение специального покрытия на трубы для предотвращения коррозии.

Представители немецкой компании E.ON, владеющей долей в Nord Stream AG, сообщили, что пока никакого решения по «Северным потокам» принято не было.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит замять ситуацию со взрывами на газопроводах. Страна будет добиваться расследования диверсий. Журналист из США Сеймур Херш заверил, что Соединенные Штаты — единственный подозреваемый в терактах на трубопроводах.