Очередные фейковые видео о специальной операции в Донбассе стали распространять в Сети. Смонтированные ролики показала газета «Известия» в своем Telegram-канале.

На кадрах видна поврежденная военная техника, которую украинцы решили выдать за российскую. Для этого монтажеры добавили на машины ВСУ изображение буквы Z. По информации издания, ролики были сняты еще в 2014 году в Донбассе.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что депутаты ГД рассмотрят законопроект о введении ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России во время спецоперации. Он отметил, что большинство фейков появляются на Украине, но их также распространяют и в России.

Как подчеркивал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сейчас в соцсетях опубликованы миллионы фейков о проведении специальной военной операции на Украине. По его словам, против России развязали настоящую информационную войну.