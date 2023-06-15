Мир 15 июня 2023, 08:23 Повреждения промышленных объектов зафиксировали в Днепропетровской области после ночных взрывов Генштаб ВСУ подтвердил повреждения промышленных объектов в Днепропетровской области Telegram

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Промышленные объекты повреждены в Днепропетровской области Украины. Об этом в Facebook* сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал о разрушениях на двух предприятиях в Кривом Роге. По его словам, на объектах возникли пожары, которые уже потушили. Он добавил, что уничтожен шиномонтаж и автобус.

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«Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы», — сообщил он.

Ночью на Украине воздушную тревогу объявили в 14 регионах. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях. В ночь с 14 на 15 июня взрывы также прогремели в Одессе и Херсоне. Подробности не приводились.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВМФ России нанес удар по военным целям в Одессе. Также российские бойцы атаковали беспилотниками «Герань» объекты противника в других регионах Украины.

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