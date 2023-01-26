Мир 26 января 2023, 15:23 Повреждение энергообъектов зафиксировали в некоторых регионах Украины «Укрэнерго» сообщило о повреждении энергетических объектов в некоторых регионах страны

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Энергетические объекты в южной, центральной и юго-западной частях Украины оказались повреждены после взрывов. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» на странице в соцсети.

«Есть попадания и повреждения оборудования в Южном, Центральном, Юго-Западном регионах», — отметили в компании.

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В Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование на одном из энергетических объектов. В компании также сообщили о серьезном дефиците в энергосистеме. Проблемы с электричеством есть на юге страны, в частности в Одесской области.

До этого по всей стране ввели аварийные отключения света. Сейчас Украина постепенно возвращается к отключениям электроэнергии по графику.

По данным национального холдинга ДТЭК, аварийные отключения до сих пор ведутся в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Компания подчеркнула, что энергосистеме Украины нанесли серьезный ущерб.

В четверг, 26 января, по всей территории страны прозвучала воздушная тревога. Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал о прилетах в Днепропетровском районе Киева. СМИ сообщили о попадании снаряда по подстанции в Одесской области.