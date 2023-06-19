Мир 19 июня 2023, 02:57 Поворот России в сторону Африки назвали одним из важных итогов СВО Политолог Вуксанович: сотрудничество России и Африки может стать одним из итогов СВО РИА «Новости»

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Поворот России в сторону стран Африки может стать одним из наиболее важных наследий конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович в статье журнала The National Interest.

Он отметил, что санкции изолировали Россию от ее привычных западных партнеров, поэтому она стала искать новые более дружественные рынки.

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«На фоне этих усилий по диверсификации своих экономических связей Россия продемонстрировала живой интерес к Африке, где она все активнее стремится участвовать в ряде отраслей промышленности», — сказал политолог.

Он отметил, что страны Глобального юга не обладают значительным финансовым весом, но у них есть территория, порты, население и ресурсы, что делает их выгодными партнерами для России. А банковский сектор Африки может помочь в проведении международных банковских и финансовых операций в других странах в обход санкциям, заключил эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с африканской делегацией. Главной темой обсуждения стали инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине.