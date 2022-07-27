Поводом для карантина в районе Уханя стали четыре бессимптомных случая COVID-19

В районе Цзянся города Ухань ввели карантин после выявления четырех случаев COVID-19. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление районного штаба по профилактике и борьбе с пандемийным заболеванием.

При этом все случаи были бессимптомными. В самом районе, попавшем на карантин, живут свыше 1,3 миллиона человек. Всем им рекомендовали не покидать пределы Цзянся. При этом жителям других районов не рекомендовали приезжать в карантинную область.

Региональные власти поделились с местными жителями базовыми рекомендациями по борьбе с COVID-19. Среди них — чаще мыть руки, проветривать помещения, носить маски и не собираться большими группами.

Местные власти сообщили, что во вторник, 26 июля, в районе Цзянся было выявлено четыре бессимптомных случая COVID-19. В связи с этим уже в среду, с 4:00 по местному времени, ввели специальные меры профилактики и контроля за распространением заболевания. Карантин продлится три дня.