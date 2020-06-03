В Соединенных Штатах целенаправленно запугивают журналистов. Продюсеру МИА «Россия сегодня», в которую стрелял полицейский, повезло, что она осталась жива.

Такое мнение выразил генеральный директор МИА, телеведущий Дмитрий Киселев, пишет «Русская газета».

«Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить», — заявил глава МИА.

Он отметил, что до продюсера постарадал еще один журналист информагентсва Михаил Тургиев. Сотрудник правоохранительных органов распылил ему в лицо перцовым балончиком.

По мнению Киселева, это нельзя оставлять безнаказанными. Он призвал власти США расследовать инциденты, а своих коллег — к журналистской солидарности.

Ранее в США в ходе освещения беспорядков, пострадала журналистка радиостанции Sputnik. Не смотря на то, что они сообщили о своей работе и предоставили пресс-карты, полицейские били их дубинками и стреляли резиновыми пулями.