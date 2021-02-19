Повестку встречи Путина и Лукашенко обнародовали в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудят стратегическое партнерство, совместные проекты в разных сферах и дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства. Об этом сообщил сайт Кремля.

Лидеры государств затронут ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

«Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 22 февраля. Глава Белорусского государства 19 февраля вылетит в Россию. Накануне Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились о мероприятии давно. Белорусский лидер опроверг слухи о том, что едет Сочи, чтобы попросить три миллиарда долларов. По его словам, просить что-либо у Москвы он не собирается.