Мир 06 апреля 2024, 01:19 Повестки белорусам теперь будут отправлять в СМС-сообщениях Лукашенко подписал закон об отправке СМС-повесток РИА «Новости»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о поправках в законодательство по вопросам обеспечения нацбезопасности, в том числе он подразумевает возможность отправлять СМС-повестки в военкомат. Документ опубликовали на правовом сайте.

Закон приняли в нижней палате парламента 28 февраля и одобрили в верхней палате 20 марта.

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Как отметили в парламенте, инициатива нужна для комплексного совершенствования правоотношений в области обеспечения национальной безопасности с целью усиления эффективности реагирования на вероятные угрозы.

Благодаря таким мерам скорректируют законодательство в оборонной области, труде, государственном социальном страховании и об административных правонарушениях.

Ранее Лукашенко подписал закон, предусматривающий внесение комплексных поправок к закону о президенте страны. Поправки учитывают положения обновленной Конституции государства и правоприменительную практику. В последний раз документ корректировали в 2006 году.